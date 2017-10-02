Сьогодні бойовики обстріляли позиції ЗСУ на всіх напрямках

З початку доби бойовики 9 раз обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

Про це передає прес-центр штабу АТО в Facebook.

Повідомляється, що на Луганському напрямку бойовики обстрілювали з мінометів українські позиції біля Кримського.

"На Донецькому напрямку проросійські найманці двічі з кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь на підступах до Майорська. З цієї ж зброї бойовики обстріляли наші укріплення поблизу Пісок і Невельського", – йдеться у повідомленні штабу АТО.

У прес-центрі додали, що на маріупольському напрямку терористи били з великокаліберних кулеметів і протитанкових гранатометів по позиціях сил АТО в районі Широкіного, Водяного і Павлополя.

"Близько 11:30, під час обстрілу опорних пунктів сил АТО в районі Мар'їнки, окупанти вдарили з гранатометів і великокаліберних кулеметів і по житловому сектору цього селища. В результаті вибухів зруйновані господарські будівлі та пошкоджено стіни будинків", – додали в штабі.