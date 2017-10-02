Трамп вилетить у Лас-Вегас, щоб зустрітися з постраждалими

Президент США Дональд Трамп подякував поліцейським та людям, які першими допомагали пораненим та заявив, що в середу зустрінеться з постраждалими

Про це він повідомив у своїй промові, передає "Еспресо.TV".

"В середу я прилечу в Лас-Вегас для зустрічі з представниками поліції, родичами загиблих та з тими, хто першими почав діяти під час стрілянини", - заявив президент США.

Він заявив, що попри стрілянину, Сполучені Штати будуть об'єднаними, якими вони завжди були.

"Я хотів би подякувати поліції Лас-Вегаса та всім, хто першими відреагував за їхню відвагу та допомогу у порятунку багатьох життів. Їхня швидкість була дивовижною. Вона запобігла багатьом смертям. Ми завжди будемо вдячними за те, що нападника нейтралізували у перші хвилини стрілянини. Це показує справжній професіоналізм", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, що через стрілянину у Лас-Вегасі травмовано вже понад 400 людей.