Трамп висловив співчуття через стрілянину в Лас-Вегасі

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті стрілянини в Лас-Вегасі.

Про це йдеться в його повідомленні у Twitter.

"Мої найглибші співчуття родичам жертв жахливої стрілянини в Лас-Вегасі. Благослови вас Бог", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що стрілянину в Лас-Вегасі влаштував 64-річний місцевий житель. Він відкрив вогонь по натовпу людей з 32-го поверху готелю. У ході спецоперації поліції він був ліквідований. Стрілка супроводжувала 63-річна жінка, яку оголосили в розшук.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017