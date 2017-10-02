У Калинівці досі лунають вибухи, вилучено 547 вибухових предметів

Станом на сьогодні на територіях поруч з військовими складами під Вінницею досі відбувається детонація боєприпасів.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що станом на 7 годину ранку 2 жовтня відкритих осередків горіння немає, втім спостерігається поодинока детонація боєприпасів.

Тим часом піротехники обстежили вже 12,6 тисяч га території на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники за цей час вилучили 547 вибухонебезпечних предметів.