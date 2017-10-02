У Каталонії назвали терміни проголошення незалежності

Влада Каталонії оголосить рішення про проголошення незалежності протягом 24 годин після публікації результатів референдуму.
Про це на прес-конференції заявив голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон, передає La Vanguardia.
Крім того, Пучдемон заявив про необхідність виведення з Каталонії поліції і Цивільної гвардії Іспанії.
Він також зазначив, що каталонська влада проведе розслідування порушення прав жителів регіону в ході референдуму.
"Я думаю, що ми заслужили право бути почутими, щоб на наші проблеми безпосередньо звертали увагу європейські інституції", - заявив Пучдемон.
Він також зазначив, що для врегулювання ситуації між Барселоною і Мадридом "необхідно посередництво третьої сторони".
Нагадаємо, що Мадрид пообіцяв зупинити проголошення незалежності Каталонії.