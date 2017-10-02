У Литві розпочалися навчання з кібербезпеки

У Литві в понеділок почалися національні вчення "Cyber ​​Shield 2017", в них візьмуть участь близько 200 представників з 50 компаній країни.

Про це повідомляє сайт Міноборони Литви.

Навчання, організовані Службою кібербезпеки і телекомунікацій при Міністерстві оборони, вивчатимуть процедури Національного плану управління кіберінцидентами і розвиватимуть взаємодію між установами та підприємствами.

У перший день навчань представники литовських компаній на рівні керівників у Вільнюсі будуть відпрацьовувати кіберінцидентами, згідно управління створеної в Литві базі кібернетичної безпеки.

З 3-4 жовтня учасники маневрів розділяться по командам, і приступлять до відбиття кібератак в спеціально створеній для навчань віртуальної інформаційної інфраструктури.

Команди фахівців працюватимуть з навчальних місць, розташованих в Вільнюсі, Каунасі та інших містах.