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У результаті стрілянини в Лас-Вегасі загинули вже 50 людей, понад 200 поранені

2 жовтня, 2017 - 14:23
Фото Reuters

У результаті стрілянини на концерті в Лас-Вегасі загинули вже понад 50 осіб, говориться в повідомленні поліції міста.

Відзначається, що кількість загиблих в розважальному комплексі "Мандалай Бей" зросла вдвічі: раніше повідомлялося про понад 20 загиблих. Крім того, у медичні установи Лас-Вегаса з вогнепальними пораненнями були доставлені більше двохсот осіб.

Крім того, в поліції стверджують, що встановили місцезнаходження ймовірної супутниці зловмисника і транспортних засобів, на яких вони пересувалися.

Нагадаємо, стрілянину в Лас-Вегасі влаштував 64-річний місцевий житель. Він відкрив вогонь по натовпу людей з 32-го поверху готелю. У ході спецоперації поліції він був ліквідований. Стрілка супроводжувала 63-річна жінка, яку оголосили в розшук.

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