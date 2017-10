У результаті стрілянини в Лас-Вегасі загинули вже 50 людей, понад 200 поранені

У результаті стрілянини на концерті в Лас-Вегасі загинули вже понад 50 осіб, говориться в повідомленні поліції міста.

Відзначається, що кількість загиблих в розважальному комплексі "Мандалай Бей" зросла вдвічі: раніше повідомлялося про понад 20 загиблих. Крім того, у медичні установи Лас-Вегаса з вогнепальними пораненнями були доставлені більше двохсот осіб.

Крім того, в поліції стверджують, що встановили місцезнаходження ймовірної супутниці зловмисника і транспортних засобів, на яких вони пересувалися.

