У Запоріжжі сталася пожежа у хостелі, загинуло 5 людей

2 жовтня, 2017 - 10:25
У ніч проти 2 жовтня в Запоріжжі у двоповерховій будівлі хостелу площею 200 кв. м виникла пожежа, унаслідок чого загинуло п’ятеро людей. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Займання на другому поверсі будівлі сталося о 02:46.
"О 04:15 пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м", – йдеться у повідомленні.
"На місці пожежі виявлено тіла чотирьох загиблих. Підрозділами ДержНС врятовано п’ятьох осіб (із них дитина 2009 р. н.), яких госпіталізовано до лікарні. Одна особа померла в лікарні", – повідомили рятувальники.
Зазначається, що до гасіння пожежі було залучено 15 од. техніки та 52 особи.
Причину пожежі встановлюють.
Джерело: 112 Україна