У Запоріжжі сталася пожежа у хостелі, загинуло 5 людей

У ніч проти 2 жовтня в Запоріжжі у двоповерховій будівлі хостелу площею 200 кв. м виникла пожежа, унаслідок чого загинуло п’ятеро людей. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Займання на другому поверсі будівлі сталося о 02:46.

"О 04:15 пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м", – йдеться у повідомленні.

"На місці пожежі виявлено тіла чотирьох загиблих. Підрозділами ДержНС врятовано п’ятьох осіб (із них дитина 2009 р. н.), яких госпіталізовано до лікарні. Одна особа померла в лікарні", – повідомили рятувальники.

Зазначається, що до гасіння пожежі було залучено 15 од. техніки та 52 особи.

Причину пожежі встановлюють.