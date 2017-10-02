Україна та Австралія наголосили на невідворотності покарання винних у катастрофі MH17

Президент України Петро Порошенко та президент сенату парламенту Австралії Стівен Перрі під час зустрічі наголосили на невідворотності покарання усіх причетних до збиття літака MH17, передає прес-служба Адміністрації Президента України.

"Сторони відзначили ефективну діяльність у рамках Спільної групи з розслідування збиття малайзійського рейсу та наголосили на невідворотності покарання усіх причетних до цієї трагедії. Президент Сенату подякував Президенту України за допомогу і сприяння у питанні проведення розслідування цієї трагедії", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Під час зустрічі П.Порошенко також відзначив незмінну підтримку Австралією територіальної цілісності і суверенітету України та засудження російської агресії проти України.

"У зв’язку з цим Президент України подякував Австралії за продовження санкцій проти агресора та підтримку у питаннях, пов’язаних із захистом прав людини в окупованому Криму", - зауважили в АПУ.

Окрему увагу, за інформацією АПУ, співрозмовники приділили посиленню міжпарламентської співпраці двох держав. У цьому зв’язку Президент України привітав утворення у парламенті Австралії оновленої групи дружби Австралія – Україна.

Крім того, додали у прес-службі, співрозмовники також обговорили підготовку до наступних змагань "Ігри Нескорених", які відбудуться у 2018 році у Сіднеї (Австралія).