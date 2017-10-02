"Укртелеком" підвищив тарифи на стаціонарний зв'язок

З 1 жовтня 2017 Укртелеком ввів в дію нові тарифи на фіксований телефонний зв'язок.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає Liga.net.

Зміниться вартість пакетних хвилин, в які включені дзвінки на міжмісто, на SIP-телефонію і мобільні телефони. Для тарифних планів Домашній Базовий, Домашній Мінімальний і Загальний Базовий плата підвищиться на 5,5 грн (з ПДВ), для користувачів Домашнього Безлімітного - на 9 грн (з ПДВ).

Вартість тарифних планів, що включають тільки абонплату і відповідних граничних тарифів, встановленим Нацкомісією з питань регулювання зв'язку та інформації, не зміниться.