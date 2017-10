Унаслідок стрілянини у Лас-Вегасі загинули понад 20 людей

У результаті стрілянини в Лас-Вегасі загинули більше двадцяти людей, ще більше ста постраждалих були госпіталізовані. Про це заявив шериф Лас-Вегаса, передає ABC.

За його словами, серед загиблих опинилися офіцери поліції, який перебували на концерті в розважальному комплексі "Мандалай Бей" як глядачі.

Ліквідований правоохоронцями стрілок виявився місцевим жителем. Його мотиви не уточнюються.

#BREAKINGNEWS: #LasVegas sheriff says at least 20 dead, 100 injured in #LasVegasShooting https://t.co/SrXY60Yj8F pic.twitter.com/c2swyMPayD

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 2 жовтня 2017 р.