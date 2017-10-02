В окупованому Криму затримали трьох кримських татар: Рената Сулейманова, Арсена Кубедінова і Сейрана Мустафаєва.

Про це повідомив у Фейсбуці адвокат Едем Семедляєв.

"Стало відомо як мінімум про три затримання: Сулейманов Ренат, Кубедінов Арсен, Мустафаєв Сейран", - йдеться у повідомленні.

Раніше він повідомляв, що після обшуку в селищі Молодіжне, на який адвоката не пустили, Сулейманова повезли невідомі в масках на службових машинах без номерів.

"Я стурбований, щоб не було як з Ренатом Параламовим", - сказав Семедляєв у відеокоментарі.

Нагадаємо, 13 вересня Рената Параламова вивезли після обшуку в його будинку невідомі люди в масках. Понад добу родичі не могли встановити його місцезнаходження. Параламов вийшов на зв'язок 14 вересня, зателефонував з чужого номера, і попросив його забрати з однієї з автостанцій Сімферополя. Після надання меддопомоги Параламов у свідченнях поліції заявив про те, що силовики його катували і змусили підписати протоколи, по яких він обмовив себе та інших людей.