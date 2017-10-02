В Ужгороді розпочалася XVI "Інтерлялька"

Міжнародний фестиваль театрів ляльок зібрав в обласному центрі Закарпаття 13 колективів театралів.

Це як представники з різних куточків України, так і гості зі Словаччини, Франції та Аргентини. Упродовж трьох днів на глядачів чекають від спектаклів для найменших до філософських казок. Вистава аргентинського театру – без слів, а французи виступатимуть з українським перекладом. Поза конкурсом покажуть свої здобутки студенти театральних ВНЗ України.

Розпочали офіційне відкриття фестивалю у неділю з перформансу «Казкове місто майстрів» від господарів фестивалю – Закарпатського обласного театру ляльок «Бавка». Саме з ініціативи закарпатських театралів у далекому 1990 році й започаткували «Інтерляльку», аналогів в країні їй немає.

Для глядачів «Інтерлялька» – це справжнє свято, можливість поринути у світ театрального мистецтва, побачити нові вистави, познайомитися з акторами. Найбільше дійству радіють діти, адже мають можливість зустрітися з казковими героями та весело провести час.

Вікторія Жуйко, Ужгород