Єврокомісія: Проведений рефередум у Каталонії - незаконний

У Єврокомісії заявили, що відповідно до Конституції Іспанії, проведений рефередум у Каталонії - незаконний.

Про це заявив речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас на щоденному брифінгу у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Згідно з іспанською Конституцією, вчорашнє голосування у Каталонії було незаконним. Для Єврокомісії, і президент Юнкер неодноразово повторював, - це є внутрішнім питанням Іспанії. Тому треба вирішувати дане питання у відповідності з конституційним ладом Іспанії", - сказав він.

Раніше влада Каталонії заявила, що 90% громадян проголосували за вихід з Іспанії.