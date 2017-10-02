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Єврокомісія: Проведений рефередум у Каталонії - незаконний

2 жовтня, 2017 - 14:01
Фото: rbc.ua

У Єврокомісії заявили, що відповідно до Конституції Іспанії, проведений рефередум у Каталонії - незаконний.

Про це заявив речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас на щоденному брифінгу у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Згідно з іспанською Конституцією, вчорашнє голосування у Каталонії було незаконним. Для Єврокомісії, і президент Юнкер неодноразово повторював, - це є внутрішнім питанням Іспанії. Тому треба вирішувати дане питання у відповідності з конституційним ладом Іспанії", - сказав він.

Раніше влада Каталонії заявила, що 90% громадян проголосували за вихід з Іспанії.

 
              
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