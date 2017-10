Європа оплакує жертв стрілянини у Лас-Вегасі, - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск висловив співчуттю у зв’язку із загибеллю людей під час стрілянини у Лас-Вегасі.

Про це Туск написав у Twitter.

"Кожне вбивство невинних людей є нападом на всіх нас. Європа оплакує жертв у Лас-Вегасі", - написав Туск.

Every killing of innocent people is an attack on us all. Europe mourns victims in #LasVegas.

