Юнкер проти фінансових санкцій щодо Польщі та Угорщини

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що виступає проти скорочення Євросоюзом фінансової допомоги Угорщині та Польщі, поки не використані усі можливості для діалогу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я сприймаю близько до серця те, щоб ми далі не поглиблювали рів між Східною, Західною та Центральною Європою", - сказав Юнкер, додавши, що "повага до правових норм повинна залишатися європейською чеснотою".

В той же час Юнкер визнав, що переговори з двома країнами щодо їхньої позиції стосовно прийому біженців, а з Варшавою - і щодо суперечливої судової реформи проходять "поки без помітного прогресу".

Юнкер також зазначив, що виступає проти припинення переговорів з Туреччиною щодо її вступу до ЄС.

Як відомо, уряд Угорщини категорично відмовляється брати участь у програмі ЄС щодо перерозподілу біженців.

Польща намагається реалізувати судову реформу, яка може призвести до значного збільшення політичного тиску на судову гілку влади в Польщі. За це обидві країни піддаються гострій критиці з ЄС.