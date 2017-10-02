За добу бойовики 14 разів обстріляли позиції сил АТО, 1 військовий загинув, - штаб

Минула доба у зоні АТО завершилась активізацією терористів на усіх напрямках: загалом було зафіксовано 14 обстрілів українських позицій.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку бойовики з гранатометів різних видів і стрілецької зброї обстріляли українські укріплення неподалік Зайцевого, а також вели вогонь по будинках мирних жителів цього селища. Крім того, ввечері і вночі бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю у районі Авдіївки.

На Маріупольському напрямку бойовики з озброєння БМП і протитанкового гранатомету вели вогонь біля Новотроїцького. З озброєння БТР та великокаліберний кулемет були обстріляні українські позиції неподалік Гнутового. Крім того, вдень під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки внаслідок підриву на міні загинув один український військовий.

На Луганському напрямку з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї бойовики стріляли по опорних пунктах сил АТО неподалік Кримського.

У штабі також додали, що внаслідок підриву загинув один військовослужбовець.