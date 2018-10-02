Демонстрації за незалежність Каталонії переросли у безлади

У річницю референдуму про незалежність Каталонії в Барселоні в понеділок, 1 жовтня, радикальні сепаратисти почали штурм регіонального парламенту в Барселоні. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Всього протягом дня на вулиці міста вийшли близько 180 тисяч чоловік. До вечора демонстрації переросли у безлади: почалися зіткнення між радикальними прихильниками незалежності Каталонії і співробітниками поліції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ввечері демонстранти почали штурмувати загородження біля регіонального парламенту в Барселоні. Учасники акції, приховували свої обличчя, спробували звести барикади, а також кидали каміння в поліцейських.

Демонстранти, крім того, освистали главу уряду Каталонії Жоакіма Торру під час його виступу. Торру, який традиційно користувався підтримкою каталонських сепаратистів, звинуватили в тому, що він не надає достатнього опору Мадриду.

Як повідомлялося, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум, понад 90% учасників якого підтримали незалежність регіону від Іспанії. Уряд країни оголосив плебісцит незаконним і розпустив парламент Каталонії. Крім того, під час референдуму сотні людей постраждали внаслідок втручання співробітників іспанської Національної поліції і Цивільної гвардії.

Соціальне опитування, проведене наприкінці вересня, показав, що лише 15% іспанців вважають, що політична ситуація в Каталонії покращилася, в той же час 69% вважають, що вона погіршилася.