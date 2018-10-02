Депутати Київради проголосували за скасування руху маршруток у столиці до 2024 року

У Києві до 2024 року мають намір скасувати рух маршруток, це передбачено рішенням міської ради, ухваленим сьогодні, повідомляє прес-служба Київради. 2 жовтня депутати підтримали рішення про розроблення міської комплексної цільової програми розвитку транспортного обслуговування населення та забезпечення безпеки дорожнього руху в 2019-2024 роках.

Документом мають намір передбачити кардинальне реформування системи громадського транспорту столиці, зокрема прибрати маршрутки, оновити парк автобусів, трамваїв та тролейбусів. У Київраді підкреслили - нині 40% столичних маршруток курсують незаконно, а дієвого контролю за їх роботою немає. Цю проблему покликана вирішити цільова програма.

Повідомляється, що цільова програма повинна передбачати жорсткі правила організації роботи муніципального транспорту.

"Зокрема мають бути чітко виписані процедури надання пільг з оплати проїзду громадянам, які мають на це право, на всіх маршрутах на єдиних умовах. У пріоритеті – можливість використання єдиного проїзного квитка, визначення єдиних вимог до якості транспортного обслуговування населення, забезпечення доступності транспортних послуг для населення та максимізація виручки від оплати проїзду", - йдеться в повідомленні.

Упродовж півроку з моменту оприлюднення сьогоднішнього рішення транспортний департамент КМДА має напрацювати документ щодо підвищення організації та забезпечення безпеки дорожнього руху на 2019-2024 роки.

Відзначимо, за прийняття рішення проголосували 75 депутатів.