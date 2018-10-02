До кінця тижня у Києві мають дати гарячу воду, - Гройсман

Уряд допомагає столичній владі до кінця поточного тижня вирішити проблеми щодо забезпечення киян гарячою водою. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав у понеділок в вечірньому ефірі ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Думаю, до кінця тижня ми все зробимо. Ми допоможемо від уряду, щоб це відбулося",- сказав Гройсман.

Нагадаємо, у десятках столичних житлових будинків включно з лікарнями, дитячими садочками, пансіонатами для літніх людей та інтернатами вже п'ять місяців відсутнє гаряче водопостачання.

В уряді ще у серпні обіцяли допомогти Києву вирішити це питання. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман оголосив, що Кабмін підготує постанову, якою буде виділено 729 мільйонів гривень для теплопостачальних підприємств Києва на погашення заборгованості, що виникла внаслідок різниці у тарифах, проте води досі немає.