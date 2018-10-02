До Сущенка не пустили адвокатів

До українського журналіста Романа Сущенка, якого утримують у російській в'язниці, не пустили адвоката.

Про це написав його захисник Марк Фейгін у Twitter.

"До Романа Сущенка у в'язниці Лефортово так і не вдалося потрапити. Всі новини будуть на днях", - написав адвокат.

К Роману Сущенко в тюрьму Лефортово так и не удалось попасть. Все новости будут на днях.

— Mark Feygin (@FeyginMark) 2 октября 2018 г.

Нагадаємо, 7 жовтня 2016 року Сущенку пред'явили обвинувачення у "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді до 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст заперечує звинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї вини.

Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка лише як громадський захисник.

4 червня Московський міський суд РФ оголосив українському журналісту вирок - 12 років колонії суворого режиму.

Кілька днів тому, українці у Парижі підтримали Романа Сущенка та записали відеозвернення.