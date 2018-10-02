Франція заморожує іранські активи через підозру в плануванні теракту

Французька розвідка заявила про причетність іранських спецслужб до планування нападу на з’їзд іранських опозиціонерів у червні 2018 року неподалік Парижу. Зараз через це французька влада заморозила іранські дипломатичні активи.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах Франції.

"Після довгого, ретельного і детального розслідування нашими розвідувальними службами, ми можемо без усіляких сумнівів сказати, що відповідальність лежить на іранській розвідці", — повідомили журналістам після того, як влада Франція оголосила про заморозку активів.

Представники французьких державних структур не вказали, які саме активи заморозили, але повідомили, що реакція була "відповідна та цілеспрямована".

Нагадаємо, Іран звинуватив Ізраїль у нелегальній розробці ядерної зброї.