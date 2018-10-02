Канада в ООН закликала світ зупинити дестабілізувальні дії РФ в Україні

Міжнародна спільнота повинна зупинити дестабілізуючі дії Росії в Україні. Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив Постійний представник Канади при ООН Марк-Андре Бланшар, повідомляє Укрінформ.

“Незаконна анексія та окупація Криму є відвертим порушенням міжнародного права. Повага до суверенітету та територіальної цілісності є не лише поняттями, вони - основа Статуту ООН. Російським дестабілізуючим діям не можна дозволяти продовжуватися”, - сказав Бланшар.

За його словами, аби заснований на правилах міжнародних порядок діяв для усіх, “правила повинні стосуватися усіх”.

“Наша рішучість забезпечити відповідальність у М’янмі, Сирії, Україні та Венесуелі супроводжується глибоким бажанням покращити гуманітарну ситуацію для мільйонів постраждалих, як всередині цих країн, так і у їх регіонах”, - зазначив дипломат.

Він додав, що дії Канади в Україні “керуються повною відданістю захисту та підтримці прав людини”.

“Відповідальність не може бути розкішшю, доступною лише за певних умов”, - підсумував Бланшар.