Каталонія висунула ультиматум іспанському уряду

2 жовтня, 2018 - 21:08
Голова уряду Каталонії Кім Торра закликав прем’єра Іспанії Педро Санчеса протягом місяця погодити механізм самовизначення регіону, інакше його партіє відкличе свою підтримку Санчаса в національному парламенті.
Про це повідомляє Reuters.
"Якщо механізм не буде погоджений до листопада, партії, які виступають за незалежність, більше не будуть гарантувати стабільність Педро Санчеса в іспанському парламенті" - заявив Торра.
При цьому Торра зазначив, що його терпіння не нескінченне.
"Ми не зупинимося, доки результати референдуму 1 жовтня минулого року не набудуть чинності з усіма наслідками" - наголосив глава Каталонії.
Нагадаємо, демонстрації за незалежність Каталонії переросли у безлади.