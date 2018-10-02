Каталонія висунула ультиматум іспанському уряду

Голова уряду Каталонії Кім Торра закликав прем’єра Іспанії Педро Санчеса протягом місяця погодити механізм самовизначення регіону, інакше його партіє відкличе свою підтримку Санчаса в національному парламенті.

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо механізм не буде погоджений до листопада, партії, які виступають за незалежність, більше не будуть гарантувати стабільність Педро Санчеса в іспанському парламенті" - заявив Торра.

При цьому Торра зазначив, що його терпіння не нескінченне.

"Ми не зупинимося, доки результати референдуму 1 жовтня минулого року не набудуть чинності з усіма наслідками" - наголосив глава Каталонії.

Нагадаємо, демонстрації за незалежність Каталонії переросли у безлади.