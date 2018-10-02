Міністр закордонних справ Павло Клімкін дав тиждень МЗС Угорщини на відкликання свого консула з Берегова на Закарпатті. Про це він заявив він у відеозверненні, оприлюдненому ввечері в понеділок, 1 жовтня, на своїй сторінці у Facebook.

«Я запропонував міністру закордонних справ Угорщини відкликати цього консула. Якщо це не буде зроблено цього тижня, відповідно надішлемо ноту угорській стороні про його висилку», - сказав Клімкін.

Також міністр нагадав, що Угорщина порушила Віденську конвенцію про консульські зносини.

«Я виклав міністру закордонних справ Угорщини нашу аргументацію, вони порушили Віденську конвенцію про консульські зносини. Це 100%. Звичайно, за визначенням, ніхто не має приховувати факт набуття нових прав та обов'язків», - нагадав він.

Клімкін вважає, що ситуацію з подвійним громадянством використовує Росія для дестабілізації ситуації у Закарпатській області.

«Але давайте подивимось на головне. Головне – це те, що Росія використовує і буде використовувати цю ситуацію для дестабілізації в цілому в Закарпатті, - ви пам'ятаєте про ці випадки підпалів і так далі, які були зорганізовані ФСБ з Придністров'я. Будуть і інші, - пам'ятаєте, як з'явилось в інтернеті море фейків одразу після цього відео. Ми маємо бути свідомі», - сказав він.

Підсумовуючи, Клімкін закликав не «наїжджати» на угорців, а, навпаки, допомогти угорській громаді.

«Я застерігаю всіх від «наїздів» - вибачте за недипломатичну мову - чи цькування угорців Закарпаття. Навпаки, маємо допомогти нашій угорській громаді. Маємо перехопити ініціативу. Будемо діяти із Угорщиною – ввічливо, але дуже жорстко і послідовно», - відзначив він.