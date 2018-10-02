Клички попали у Книгу рекордів Гіннеса як братів-чемпіонів, які провели найбільшу кількість боїв

Віталія та Володимира Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса як братів-чемпіонів, які на двох провели найбільшу кількість боїв. Про це оголосили на гала-вечорі 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який відкрився в Києві, повідомляє прес-служба міського голови Києва Віталія Кличка.

"Для мене ця відзнака є несподіванкою. Наш із Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів Кличків, хто вболівав за нас та за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни", - сказав вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, з 1 по 5 жовтня в Києві відбувається 56-й Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). До столиці України прибули світові легенди боксу Леннокс Льюїс, Ерік Моралес, Евандер Холіфілд та інши легендарні боксери. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу.

Ініціатором проведення конгресу в столиці України став вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко.