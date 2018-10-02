Кримському журналісту Семені відмовили у виїзді на лікування до Києва

Українському журналісту Миколі Семені відмовили в дозволі на виїзд з анексованого Криму для проходження лікування в кардіологічній клініці Києва.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на отриману адвокатом Емілем Курбедіновим відповідь з російської Федеральної служби виконання покарань.

Раніше Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу кримського журналіста Миколи Семени і його захисника – адвоката міжнародної правозахисної групи "Агора" Олександра Попкова на вирок російського суду в Сімферополі, який засудив журналіста на 2 з половиною роки ув'язнення умовно із забороною займатися публічною діяльністю.

Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколи Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне вираження думки".