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Мінські переговори: Вибори в ОРДЛО грубо порушують зобов'язання РФ

2 жовтня, 2018 - 17:59
Фото Reuters

Результати так званих позачергових виборів в ОРДЛО у разі їх проведення не створюватимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами засідання в Мінську.

"Так звані позачергові вибори в ОРДЛО грубо порушують зобов'язання РФ як сторони Мінських домовленостей. Якщо вони будуть проведені, їхні результати не створюватимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою", - написала Оліфер.

Вона додала, що волевиявлення на Донбасі може відбутися лише згідно з Мінськими угодами - за українським законодавством, за участю українських політичних партій та ЗМІ, з дотриманням стандартів ОБСЄ, за моніторингу БДІПЛ, міжнародних спостерігачів.

"Україна залишається відданою мирному врегулюванню ситуації на Донбасі на основі Мінських домовленостей", - наголосила Оліфер.

Водночас вона зазначила, що сталої тиші на Донбасі немає, гинуть люди, руйнується інфраструктура і житлові будинки, а на території ОРДЛО і надалі перешкоджають роботі СММ ОБСЄ.

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