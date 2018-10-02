Музей волинської ікони представив свою збірку у Вараші на Рівненщині

Місто-супутник Рівненської атомної станції, котре донедавна називалося Кузнецовськом, а тепер це Вараш, вже не вперше приймає у себе Музей волинської ікони. Як повідомила науковий співробітник музею Світлана Василевська, це вже третя презентація творів із їхньої колекції. Вараш має чудовий Центр дозвілля, у якому є хороша виставкова зала з відповідною охороною, що важливо для експонатів з музею ікони. Колись директор Центру побувала на екскурсії в Луцьку, оцінила, як кажуть, побачене, і відтоді за підтримки міської влади волинських музейників і запрошують у Вараш. Присилають і свій автобус, а на відкритті виставки завжди присутні представники влади.

Першого разу у Вараші показували твори європейського живопису на полотні, вдруге мешканці знайомилися з іконами хатніми, а цього разу відібрали для експозиції іменні ікони XVII – XIX століть з колекції музею: чоловічі патрональні ікони апостолів Петра, Павла, Іоана, святих Миколая, Георгія, Дмитрія та інші, жіночі – святих Варвари, Параскеви, Катерини, Єлизавети, а також так звані сімейні патрональні або ж іменні групові ікони із зображенням вибраних святих – покровителів кожного члена сім’ї. Наприклад святі Матвей та Єлизавета, святі Яків, Наталія і Тетяна. Доповнюють експозицію сюжетні ікони «Трійця Святої Анни», «Богородиця з Антонієм і Феодосієм Печерськими», «Святі страстотерпці Борис і Гліб». Відкриття було багатолюдним, хоча у Музей волинської ікони із Вараша часто приїжджають і екскурсійні групи. Працівникам музею ставили багато запитань. У людей явно є інтерес до мистецтва, до унікальної збірки, якою володіє Луцьк. Цього разу виставку ікон у Вараші попросили зробити тривалішою, вона буде там два місяці, аби всі охочі змогли її побачити.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

