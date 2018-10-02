Науковці навчилися передавати думки по дроту

Дослідники Массачусетського технологічного інституту вдосконалили технологію прямого зв’язку між мізками, створивши мережу з під’єднаних людей. Підключені добровольці могли напряму відправляти думки один одному. Про це повідомляє techtoday.

"В експериментальному випробуванні брали участь троє людей. Працездатність розробленого рішення вони демонстрували в схожій на «Тетріс» грі, розмістившись у різних кімнатах та не маючи інших каналів зв’язку, окрім передачі думок", - зазначається у повідомленні.

Пояснюється, що сама міжмозкова мережа як основу використовує електроенцефалограми для запису електричної активності мозку. Для передачі інформації в мозок використовується транскраніальна магнітна стимуляція.

Видання зазначає, що у поточному варіанті експериментальної установки лише одна людина могла відправляти та приймати інформацію. Цей учасник також не бачив всього ігрового поля – йому була відкрита лише верхня частина ігрового поля. Нижня частина була закрита, щоб він не знав, як краще повернути блок.

"Двоє інших учасників могли передавати свої думки в приймач, віддаючи команди повернути фігуру на екрані. Для цього їм необхідно було сфокусуватися на блиманні світлодіодів, щоб змінити свої мозкові сигнали. Отримувач цих мозкових команд не лише знав, що потрібно повернути блок, а й відчував, коли інші під’єднані в мережу учасники хочуть його обдурити", - підкреслюють дослідники.