Netflix планує дозволити глядачам впливати на сюжет серіалів

Американський стрімінговий сервіс Netflix розробляє технологію інтерактивного телебачення, яка дозволить глядачам впливати на сюжет серіалів. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, в серіалі «Чорне дзеркало», який вийде до кінця 2018 року, глядачі зможуть вплинути на сюжет одного з епізодів. У подальшому сервіс хоче створити формулу, яка дозволить впливати на будь-яку кількість серій.

Зазначається, що Netflix планує зробити «велику ставку» на технологію інтерактивного телебачення, поєднуючи відеоігри з традиційним телебаченням, аби збільшити свою популярність у світі.

Як повідомлялося, Netflix планує екранізувати повість «Скотоферма» (Animal Farm, - ред.) британського письменника Джорджа Орвелла. Також сервіс хоче зняти фільм «Фрейд», який покаже молодого австрійського психолога Зигмунда Фрейда у ролі детектива.