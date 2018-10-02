Нобелівську премію з фізики присудили за винахід у галузі лазерів

Лауреатами Нобелівської премії з фізики цьогоріч стали Артур Ашкін, Жерар Мур і Донна Стрікланд за винахід у галузі лазерної фізики. Про це повідомляється на сторінці премії у Twitter.

"Королівська академія наук Швеції вирішила нагородити Нобелівською премією з фізики 2018 Артура Ашкіна та Жерара Мура і Донну Стрікленд "за новаторські винаходи у галузі лазерної фізики"", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 1 жовтня лауреатами Нобелівської премії з медицини стали онкологи Джеймс Еллісон (США) і Тасуко Хонзе (Японія).

3 жовтня буде названо лауреата в галузі хімії. На 5 жовтня намічено оголошення лауреата Нобелівської премії миру. 8 жовтня назвуть лауреата премії Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля (неофіційно названої "Нобелівська премія з економіки").

Нобелівська премія з літератури цього року не вручатиметься.