ОБСЄ закликала до розмінування населених пунктів на Донбасі

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік в спільній заяві з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні послом Ертугрулом Апаканом закликали приступити до невідкладного та повного гуманітарного розмінування населених пунктів та пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Як відомо, 30 вересня під Горлівкою в результаті підриву на міні загинули троє дітей, одна дитина була поранена. У той же день ще один підліток отримав поранення внаслідок обстрілу в Старомихайлівці. Очевидно, що є необхідність вжити термінових заходів з гуманітарного розмінування. У цьому зв'язку ми з послом Ертугрулом Апаканом розробили спільну заяву. Ми серед іншого закликаємо сторони приступити до невідкладного та повного гуманітарного розмінування населених пунктів та пунктів пропуску", заявив Сайдік.

Крім заклику до розмінування, там міститься вимога про оповіщення населення про зони ризику і про ділянки, які вже розмінували, за допомогою адекватних засобів інформування.

Також ОБСЄ заявило, що заміна українського представника не вплине на мінські переговори.