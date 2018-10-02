ОБСЄ: Заміна українського представника не вплине на мінські переговори

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що робота тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України триває попри завершення своєї роботи в ТКГ другого президента України і одного з підписантів мінських угод Леоніда Кучми.

Про це Сайдік сказав за підсумками засідання ТКГ, яке пройшло 2 жовтня у Мінську, передає УНН.

За словами Сайдіка, заміна представника від України не повинна вплинути на переговори, на наступному ж засіданні хтось повинен бути керівником української делегації.

У зв'язку з цим представник ОБСЄ відзначив, що з Леонідом Кучмою завжди в супроводі був Руслан Демченко.

Він також повідомив, що наступне засідання групи відбудеться 16 жовтня.

Нагадаємо, представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма востаннє взяв участь у засіданні групи 2 жовтня.