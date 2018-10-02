Архітектура – це музика в просторі, ніби застигла музика.
Фрідріх Вільгельм Шеллінг, німецький філософ

Пентагон отримав дві посилки з отрутою

2 жовтня, 2018 - 20:49
Фото Reuters

До Міністерства оборони США були відправлені щонайменше дві посилки, що містять високотоксичну речовину рицин.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на заяву представника відомства.

"Щонайменше дві посилки, що імовірно містять рицин, були відправлені в Пентагон", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що підозрілі пакети не були доставлені в будівлю Пентагону. Посилки з рицином були доставлені в офіс поштової служби Пентагону, розташований в сусідній будівлі.

Рицин є дуже токсичною речовиною. Навіть мала доза під час потрапляння в легені або кров може привести до смерті, а протиотруту від неї поки не знайдено.

Нагадаємо, Трамп після проміжних виборів може змінити главу Пентагону.

Більше новин

ОБСЄ: Заміна українського представника не вплине на мінські переговори
США закликали Угорщину не перешкоджати співпраці України з НАТО
У Норвегії відбудуться навчання НАТО, які стануть одними з найбільших в історії альянсу
Референдум про перейменування Македонії визнали таким, що не відбувся
ЄС, НАТО і США позитивно оцінили результати референдуму в Македонії
Польща закликала посилити військову присутність НАТО у країні через загрозу з боку РФ

Новини партнерів

Loading...