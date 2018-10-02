Пентагон отримав дві посилки з отрутою

До Міністерства оборони США були відправлені щонайменше дві посилки, що містять високотоксичну речовину рицин.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на заяву представника відомства.

"Щонайменше дві посилки, що імовірно містять рицин, були відправлені в Пентагон", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що підозрілі пакети не були доставлені в будівлю Пентагону. Посилки з рицином були доставлені в офіс поштової служби Пентагону, розташований в сусідній будівлі.

Рицин є дуже токсичною речовиною. Навіть мала доза під час потрапляння в легені або кров може привести до смерті, а протиотруту від неї поки не знайдено.

Нагадаємо, Трамп після проміжних виборів може змінити главу Пентагону.