Пентагон отримав дві посилки з отрутою

2 жовтня, 2018 - 20:49
До Міністерства оборони США були відправлені щонайменше дві посилки, що містять високотоксичну речовину рицин.
Про це повідомляє Fox News з посиланням на заяву представника відомства.
"Щонайменше дві посилки, що імовірно містять рицин, були відправлені в Пентагон", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні зазначено, що підозрілі пакети не були доставлені в будівлю Пентагону. Посилки з рицином були доставлені в офіс поштової служби Пентагону, розташований в сусідній будівлі.
Рицин є дуже токсичною речовиною. Навіть мала доза під час потрапляння в легені або кров може привести до смерті, а протиотруту від неї поки не знайдено.
Нагадаємо, Трамп після проміжних виборів може змінити главу Пентагону.