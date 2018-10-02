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Поблизу берегів Індонезії зафіксували 3 нових потужних землетруси

2 жовтня, 2018 - 10:17
Фото Reuters

Вночі та вранці 2 жовтня поблизу берегів Індонезії зафіксували три нових потужних землетруси. Сила підземних поштовхів сягнула 5,9, 6 і 5,6 балів. Про це повідомляє Геологічна служба США у Twitter.

"Землетрус магнітудою 5,6 бала стався о 7:49 за київським часом за 40 кілометрів від індонезійського острова Сумба, на якому проживають близько 750 тисяч людей", - зазначається в повідомленні.

О 02:59 за Києвом зафіксували підземні поштовхи магнітудою 5,9 бала.

Через 17 хвилин поштовхи посилилися до 6 балів.

Інформація про можливі жертви та руйнування поки відсутня.

Як повідомлялося, 28 вересня в Індонезії стався землетрус з подальшим цунамі, унаслідок чого загинули понад тисяча людей. Було евакуйовано близько 16,7 тис. осіб.

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