Помер відомий артист і одесит Роман Карцев

Помер артист Роман Карцев. Про це на своїй сторінці в Facebook написала Наталя Жванецька.

"Присвячується пам'яті Роми Карцева. Сьогодні Рома помер", – наголосила Жванецька.

Причина смерті поки не розкривається.

Роман Карцев неодноразово підкреслював свою любов до України.

Роман Карцев — заслужений артист Росії. У 1962-му служив у Театрі мініатюр Аркадія Райкіна. З 1987 року Карцев виступав у Московському театрі мініатюр під керівництвом Михайла Жванецького.

Виступаючи спільно з Віктором Ільченком в жанрі естрадної репризи Роман Карцев здобув велику популярність у глядацької аудиторії. На фірмі грамзапису "Мелодія" вийшла платівка з кількома мініатюрами Михайла Жванецького у виконанні дуету Карцев і Ільченко.

Після смерті Віктора Ільченка у 1922 році Карцев виступав на естраді з моноспектаклями. Як соло-артист брав участь у постановках "Моя Одеса", "Зал очікування". В репертуарі Карцева, крім творів Михайла Жванецького, також твори Чехова, Хармса, Зощенка.

Крім театру артист знімався в кіно. Він зіграв у таких фільмах, як "Собаче серце", "Небеса обітовані", "Старі шкапи" і "Майстер і Маргарита".