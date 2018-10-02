Профільний комітет підтримав постанову про звільнення Супрун

Комітет з питань охорони здоров’я підтримав постанову про звернення до Кабінету міністрів щодо звільнення виконуючого обов'язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та заступника міністра Олександра Лінчевського.

Про це під час засідання комітету у вівторок заявила голова комітету, народний депутат Ольга Богомолець, передає РБК-Україна.

Рішення було прийнято одноголосно.

"Постанова про невизначення правового статусу керівництва Міністерства охорони здоров'я України, невідповідності займаним посадам та звернення до Кабінету міністрів України щодо звільнення із займаних посад першого заступника міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун та заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Лінчевського № 8587. Одноголосно проголосовано", - заявила Богомолець.

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла про набір медиків для стажування за кордоном.