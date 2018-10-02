Рада підтримала за основу законопроект про протидію булінгу

Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 8584 про протидію булінгу. "За" з другого разу проголосували 235 народних депутатів (спочатку - 202 нардепа), передає “112 Україна”.

Проект передбачає визначити поняття “булінг”, як “моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення”.

В Адміністративному кодексі пропонують передбачити, що булінг тягне штраф від 340 до 850 грн (якщо булери молодше 16 років - штраф виплачуватимуть батьки).

Повторне порушення протягом року передбачає штраф від 1700 до 3400 грн.

Якщо педагог, керівник або засновник закладу освіти замовчували випадки булінгу - штраф від 850 до 1700 грн.

Також передбачаються зміни до закону “Про освіту” - щодо визначення поняття “булінг” та прав і обов’язків учасників навчального процесу. Пропонується зобов’язати керівника закладу освіти оприлюднювати заходи протидії булінгу, а засновника - контролювати їх виконання; батьків і дітей, зі свого боку - повідомляти про відомі їм випадки булінгу.

У Головному науково-експертному управлінні висловили ряд зауважень до законопроекту.

Підкреслили, що булінг - це складне явище, яке охоплює не тільки і не стільки насильство з метою підпорядкувати особу своїм інтересам. І багато дій, які охоплює поняття “булінг”, вже регулюють Адміністративним та Кримінальним кодексами. І тут дуже важливо, що за кримінальні порушення як-то побої групою осіб, приниження людської гідності передбачено кримінальну відповідальність, до якої можна притягнути з 14 років (в той час як до адміністративної - лише з 16 років).

“Найскладніше зовні помітити соціальне знущання – систематичне приниження почуття гідності потерпілого через ігнорування, ізоляцію, уникання, виключення – все це знаходиться поза межами регулювання КУпАП або КК”, - йдеться у висновку головного науково-експертного управління.

Тому пропонують застосувати заходів для попередження порушень, а не покарання за них, а закон - повернути авторам на доопрацювання.