Рада закликала зберегти обмеження для делегації Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи

Верховна Рада схвалила постанову 9089 про заяву Верховної Ради України у зв'язку із ситуацією стосовно російської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати України.

Постанова містить:

— позицію українського парламенту проти спроб керівництва ПАРЄ повернути повноваження делегації Російської Федерації в організації шляхом внесення змін до регламенту ПАРЄ на вимогу РФ, а також проти самого факту зняття обмежувальних заходів стосовно постійної делегації Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи без виконання законних вимог Асамблеї, пов’язаних із порушенням Росією статуту Ради Європи та добровільно взятих на себе у рамках членства в Раді Європи обов’язків та зобов’язань;

— заклик до парламентів держав-членів Ради Європи засудити дії окремих членів ПАРЄ і вимагати негайно припинити політику, спрямовану на порушення прав і свобод людини та невиконання взятих на себе зобов’язань одним з членів Організації.

Постановою голові Верховної Ради доручено забезпечити невідкладне направлення тексту заяви до ПАРЄ та до парламентів держав-членів Ради Європи.