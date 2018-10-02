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Сім нападів на журналістів зафіксовано у вересні, - НСЖУ

2 жовтня, 2018 - 16:50
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Сім інцидентів із застосуванням сили проти журналістів трапилося у вересні, причому у абсолютній кількості випадків атакували саме жінок. А загалом з початку року в Україні трапилося 64 прояви фізичної агресії щодо журналістів.

Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

У перший місяць осені силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві – одразу 2 інциденти, на Миколаївщині і Дніпропетровщині – так само по 2 випадки, а також на Рівненщині.

Такі дані фіксує моніторинг "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями. У серпні зафіксовано 4 прояви фізичної агресії стосовно журналістів.

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Джерело: День

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