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Сьогодні у ВРУ розглянуть соціальні питання та легалізацію детективної діяльності

2 жовтня, 2018 - 11:32
Фото Миколи Тимченка, "День"

Верховна Рада має намір розглянути сьогодні соціальні питання та законопроект про детективну діяльність із пропозиціями президента. Про це свідчить порядок денний на 2 жовтня, опублікований на сайті парламенту.

Рада має намір розпочати роботу з кількох соціальних питань у другому читанні та зміни процедури екстрадиції затриманих в Україні.

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення в плані роботи стоїть проект звернення українського парламента про засудження намагання зняти обмежувальні заходи проти постійної делегації Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

На розгляді в першому читанні стоїть законопроект про штрафи за булінг у школах.

Повторно із пропозиціями президента заплановано розглянути законопроект про приватну детективну діяльність.

Далі - постанови про перейменування сіл Івано-Франківської, Черкаської, Київської областей.

Народні обранці мають намір урегулювати порядок плати податків з ювелірних виробів.

Насамкінець, проекти постанов про зміну в адміністративно-територіальному устрої, зміну і встановлення меж районів у Донецькій, Луганській і Полтавській областях.

Джерело: 112 Україна

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