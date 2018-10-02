Сьогодні у ВРУ розглянуть соціальні питання та легалізацію детективної діяльності

Верховна Рада має намір розглянути сьогодні соціальні питання та законопроект про детективну діяльність із пропозиціями президента. Про це свідчить порядок денний на 2 жовтня, опублікований на сайті парламенту.

Рада має намір розпочати роботу з кількох соціальних питань у другому читанні та зміни процедури екстрадиції затриманих в Україні.

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення в плані роботи стоїть проект звернення українського парламента про засудження намагання зняти обмежувальні заходи проти постійної делегації Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

На розгляді в першому читанні стоїть законопроект про штрафи за булінг у школах.

Повторно із пропозиціями президента заплановано розглянути законопроект про приватну детективну діяльність.

Далі - постанови про перейменування сіл Івано-Франківської, Черкаської, Київської областей.

Народні обранці мають намір урегулювати порядок плати податків з ювелірних виробів.

Насамкінець, проекти постанов про зміну в адміністративно-територіальному устрої, зміну і встановлення меж районів у Донецькій, Луганській і Полтавській областях.