У 2019 році Україна має віддати третю частину бюджету країни на погашення зовнішніх боргів, - Гройсман

Україна наступного року має віддати 427 мільярдів гривень зовнішніх боргів. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в ефірі «Свободи слова» на телеканалі ІСТV, повідомляє Укрінформ.

«У нас Бюджет наступного року буде складати один трильйон двісті мільярдів гривень і від цієї суми нам потрібно віддати 427 мільярдів гривень (зовнішніх боргів – ред.), тобто третю частину бюджету», - сказав Гройсман.

У свою чергу в.о. Міністра фінансів Оксана Маркарова зауважила, що перед поданням проекту Бюджету до Верховної Ради в Уряді була ухвалена стратегія управління зовнішнім боргом.

«У найближчі три роки ми не тільки будемо виконувати всі наші зобовязання, але й зменшувати поступово відношення боргу до нашого ВВП», - сказала Маркарова.

Вона додала, що виконання Бюджету-2018 здійснюється на рівні 98-99%.

«Звичайно, програма МВФ є дуже важливою для нас, ми працюємо і я сподіваюся, що на фінальних стадіях домовленостей з нашими партнерами. Транш МВФ не йде в бюджет, а в резерви Нацбанку. Для нас важливо, що він відкриває для нас фінансування від інших партнерів ЄС та Світового Банку, яке надходить у бюджет», - сказала Маркарова.

Вона додала, що вкінці 2018 року в Україні буде повністю виконаний бюджет, що дозволить «впевнено і спокійно увійти у 2019 рік, який буде непростим».

Нагадаємо, у період з 6 по 19 вересня 2018 року місія Міжнародного валютного фонду відвідала Київ за зверненням української влади. Обговорювалися кроки економічної співпраці, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності та забезпечення сталого зростання економіки.

У четвер, 20 вересня, директор прес-офісу Фонду Джеррі Райс заявив, що в МВФ поки що утримуються від прямих коментарів щодо можливої зміни процедури кредитування України з чинної програми EFF (розширеного фінансування) на Stand-by, зауважуючи, що діалог із Києвом триває.

Чотирирічна програма EFF (Extended Fund Facility) була затверджена МВФ для України в березні 2015 року. Вона передбачала виділення близько 17,5 млрд дол. і містила при цьому конкретні умови для фінансування. Її дія обмежена часовими рамками - до березня 2019 року.

Постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман за підсумками візиту повідомив, що Місія Міжнародного валютного фонду мала конструктивні дискусії з владою України, а також готова продовжити обговорення можливої фінансової допомоги країні.