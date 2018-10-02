У Криму українцям відмовляють у лікуванні через відсутність паспорта РФ

Українці не можуть отримувати якісні належні медпослуги на території окупованого Криму.

Про це повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін під час засідання комітету з питань охорони здоров’я у Верховній раді, передає РБК-Україна.

За його словами, людям відмовляють у послугах лікарів за відсутності російських паспортів.

"Нажаль, заклади охорони здоров’я на непідконтрольній території доступні не для всіх громадян України. Тут ми маємо і окремі сумні випадки, і загальні. Можна констатувати, що основні проблеми, з якими стискаються громадяни України в окупованому Криму у сфері охорони здоров’я - це дискримінація за наявністю фейкового громадянства РФ. Адже без нього люди не можуть отримувати медичні послуги", - повідомив Бабін.

Нагадаємо, сьогодні кримському журналісту Семені відмовили у виїзді на лікування до Києва.