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У Норвегії відбудуться навчання НАТО, які стануть одними з найбільших в історії альянсу

2 жовтня, 2018 - 15:40
Фото Reuters

У жовтні в Норвегії відбудуться навчання НАТО "Trident Juncture-2018", які стануть одними з найбільших в історії альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі перед початком дводенної зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, передає ЄП.

 "Це одні з найбільш масштабних навчань. У них будуть задіяні близько 45 тисяч осіб з 31 країни, більше 150 літальних апаратів, 60 кораблів. Сценарії навчань вигадані, але реалістичні", - сказав Столтенберг.

За словами генсека альянсу, сценарії моделюють колективну відповідь країн НАТО на напад.

"Ці навчання дозволять зміцнити сили альянсу. Вони носять оборонний характер і проходять відкрито", - додав він.

Столтенберг зазначив, що запрошення на навчання отримали спостерігачі всіх країн ОБСЄ, в тому числі Росія.

"Всі країни отримали запрошення направити своїх спостерігачів, в тому числі і Росія", - сказав він.

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