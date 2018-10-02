У Вінниці через 10 років відродили фестиваль художньої кераміки "ЦеГлина"

До 130-річчя від дня народження засновника української станкової керамічної скульптури Івана Гончара у Музеї гончарного мистецтва імені Луцишина розпочався регіональний пленер гончарів «ЦеГлина». Вперше він був зініційований та проведений ще у 2008 році. Цього року вінницькій майстри гончарної справи вирішили відродити добру справу і зібралися близько десятка іменитих гончарів, при чому не лише з Вінниччини, але й Рівненщини, Одещини та Закарпаття. До п’ятниці, 5 жовтня, вони виготовлятимуть український столовий керамічний посуд, який поповнить фонди Музею гончарного мистецтва імені Луцишина.

«Після десятирічної перерви ми зібрали на фестиваль іменитих гончарів. Серед них добре відомі майстри: Сергій Погонець, Людмила Філінська, Вікторія Ніколаєва, які відроджують традиції українського гончарства, досліджують форми та техніки виконання. Головна мета – консолідувати зусилля досвідчених і молодих керамістів на шляху до популяризації традиційного українського гончарства, – каже завідувач науково-дослідного відділу «Музей гончарного мистецтва імені Луцишина» Ольга Романишена. – Учасники «ЦеГлини» працюють у традиційній техніці – за гончарним колом. Вже на готові вироби вони додадуть ліпнину чи гравіювання, а під час випалювання посуду прикрасять його поливами. Завершальним акордом фестивалю стане виготовлення керамічного панно, до створення якого долучаться усі без винятку майстри».

Окрім творчої роботи, у рамках фестивалю відбудеться презентації робіт засновника української станкової керамічної скульптури, заслуженого майстра народної творчості України Івана Гончара. Також передбачені у програмі майстер-класи для учнів і студентів з навчальних закладів Вінниччини.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора