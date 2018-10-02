У Вірменії тисячі людей вийшли на протест через закон про блокування розпуску парламенту

Вірменські депутати, всупереч заклику прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, ухвалили закон, який блокуватиме розпуск парламенту.

За це проголосували 67 депутатів — члени Республіканської партії, партій "Дашнакцутюн" і "Процвітаюча Вірменія".​ Розпуск парламенту був необхідним для проведення позачергових парламентських виборів.

Після голосування Нікол Пашинян під час свого онлайн-звернення у Facebook закликав людей вийти на протест.

"Республіканська партія ініціювала закон, мета якого саботувати проведення дострокових парламентських виборів. Цей закон буде причиною внутрішньополітичної кризи. Ті, хто виступає за його ухвалення, є контрреволюціонерами. Вони оголошують війну народу", — заявив прем’єр-міністр.

Після цього до будівлі Національної Асамблеї у Єревані вийшли тисячі вірменів. Кількість демонстрантів щоразу збільшується, вхід до парламенту та вулиці довкола нього заблоковані — відтак депутати не можуть вийти із будівлі.

Нагадаємо, раніше у Вірменії призначили позачергові парламентські вибори.