Україна планує подвоїти товарообіг з Китаєм до $10 млрд

Україна і Китай планують подвоїти товарообіг та розглядають можливості співпраці в агросекторі, будівництві та енергетиці.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Китаю в Україні Ду Веєм, повідомляє прес-служба кабміну.

"Україна та Китай планують подвоїти взаємний товарообіг — до 10 млрд дол., а також розглядають нові можливості співпраці в аграрній сфері, будівництві, передусім інфраструктурних об’єктів, в енергетиці та інших сферах", — заявив Гройсман.

Глава Уряду також відзначив, що потенціал відносин двох країн щороку глибшає, і сфер взаємного інтересу стає більше.

"Китай – один з найбільших і найважливіших економічних партнерів України. Цього року ми завершуємо спільний соціальний проект - з оснащення ланки екстреної медицини, і започатковуємо співпрацю по лінії ДСНС", - додав він.

Під час зустрічі Володимир Гройсман подякував дипломату за успішне завершення проекту надання укомплектованих машин швидкої допомоги для України, а також висловив сподівання на успішне проведення міжнародної виставки China International Import Expo 2018, в роботі якої візьме участь і українська делегація.

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