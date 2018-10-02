Україна вийшла в лідери на шаховій олімпіаді

У 8-му турі Всесвітньої шахової олімпіади в Батумі жіноча збірна України перемогла Вірменію, а наші шахісти програли збірній Франції.

Про це повідомляє Укрінформ.

Жіноча збірна України перемогла 3:1 актуального лідера турніру – Вірменію. Свої партії виграли Анна Музичук і Ганна Ушеніна, які грали білими. Нічия в активі Марії Музичук і Наталі Жукової.

Ця перемога над фаворитом дозволила українкам вийти на перше місце. У нашої команди стало 14 очок. Стільки ж у збірної Китаю.

Нагадаємо, під час шахової Олімпіади Анна Музичук отримала нагороду найкращої шахістки.