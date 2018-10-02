Україна збільшила експорт товарів

Експорт українських товарів за перші сім місяців 2018 року зріс на 12,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Загальна сума експорту склала $26,9 млрд. Таким чином, зростання українського експорту триває вже 19 місяців поспіль.

На першому місці в структурі експорту залишається продукція АПК та харчової промисловості - близько $9,8 млрд, проте наголошується, що її частка скоротилася на 0,6% в порівнянні з першими 7 місяцями 2017 року. На другому місці - продукція металургійного комплексу, якій експортували на $7,2 млрд - на 30,1% більше, ніж в минулому році.

Крім того, українські виробники експортували продукцію машинобудування ($3,2 млрд, приріст 14,9%), мінеральні продукти ($2,5 млрд, приріст 7,4%), продукцію хімічної промисловості ($1,5 млрд, приріст 26,1% ), деревину і паперову масу ($1,2 млрд, приріст 29,5%), а також продукцію легкої промисловості ($716,7 млн, приріст 18,7%).

Нагадаємо, за підсумками 2017 року експорт з України до Туреччини зріс на 20,9%.